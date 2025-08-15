Chivu si sta iniziando a porre il problema su come riuscire a dargli più spazio possibile dal ‘1

La domanda che aleggia da settimane tra i tifosi è: sarà l'anno di Davide Frattesi titolare fisso? Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Chivu si sta iniziando a porre il problema su come riuscire a dargli più spazio possibile dal ‘1. In attesa di capire se il modulo base sarà un 3-5-2 o un 3-4-2-1, in rosa ci sono Calhanoglu, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Frattesi e Zielinski. "Per l’Inter non si tocca: è pronto un adeguamento di contratto con tanto di prolungamento annuale. Ora la domanda è la seguente: avrà più spazio da titolare? Se Inzaghi fosse rimasto la sua avventura in nerazzurro sarebbe finita, ma con Chivu è pronto a tirar fuori gli artigli e a graffiare anche da titolare. Sì, ma in quale modulo?".

"Partiamo dal 3-5-2. Lo schema degli ultimi due anni. Qui farebbe la solita mezzala destra. Il problema è la solita concorrenza: Barella non si tocca, ma ora è arrivato Sucic. Negli ultimi due test il croato ha alzato la testa e si è fatto notare. Non ha la capacità di inserimento di Frattesi – la qualità che lo contraddistingue -, ma può fare “sia il numero sei sia il numero otto”. Duttile. Inoltre, c’è sempre Mkhitaryan, che a gennaio toccherà i 37 anni. L’armeno è all’ultimo anno, forse sarà la sua ultima stagione, ma è sempre lì".

"La sua qualità non è in discussione. Nel 3-4-2-1, invece, Frattesi potrebbe avere più chance da trequartista che da centrocampista. Questione di caratteristiche: Davide ha sempre dimostrato di essere un incursore, uno che attacca l’area e la profondità. Più da assalto che da costruzione, da palleggio. Avvicinarlo alla porta sarebbe la soluzione migliore per poter usufruire delle sue qualità in zona gol. Tuttavia, in quella zona, l’Inter ha preso Bonny, sta adattando Thuram e ha puntato Lookman, il grande obiettivo per l’attacco. Gli spazi sarebbero ancora più ridotti. Chivu scioglierà i dubbi in campionato".

