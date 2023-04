TS – Frattesi, c’è anche l’Inter: incontro con Riso nelle scorse ore

L'agente del giocatore avrebbe visto i dirigenti nerazzurri: su di lui gli occhi della Juve e di De Zerbi che vorrebbe portarlo in Inghilterra

De Zerbi, di recente accostato alla panchina dell'Inter , potrebbe rimanere al Brighton anche la prossima stagione. L'ex allenatore del Sassuolo avrebbe intenzione, stando a quanto scrive TuttoSport, al club inglese Davide Frattesi . Il calciatore di recente è stato accostato alla Juventus ma è anche considerato un obiettivo per i dirigenti nerazzurri.

Stando a quanto scrive il quotidiano torinese nelle scorse ore si sarebbe parlato del centrocampista con l'agente, Riso. Carnevali, di recente, ha parlato dell'interesse di club inglesi per il giocatore e ha anche detto che in Premier League potrebbe chiedere per il suo cartellino fino a 40 mln.