Frattesi: “Senza interisti non avrei superato la morte di mia nonna. Ora chiedo una bolgia per…”

Sono stati 4 mesi dove sono stato male, ero legatissimo a nonna, mi sono trovato in una situazione che non sapevo gestire, niente mi aveva mai toccato, ero sempre passato sopra a tutto. Quando è successo, mi dicevo una bugia, che ce l’avrei fatta… Non è stato così. È anche strano, sono uno che scherza, estroverso, non ne parlavano tanto ma l’avevano capito, fa strano anche a me. Mi chiedevano perché avevo quella faccia, ma penso che non bisogna mai portarli sul posto di lavoro con altri. Forse ho sbagliato a non parlarne più di tanto, parlarne aiuta. Ora il peggio è passato, può andare solo meglio insomma.