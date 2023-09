Inter, Frattesi caldissimo sotto porta: le quote dei bookmakers per un suo gol al derby

Davide Frattesi è l'uomo del momento in casa Inter: reduce dalla doppietta messa a segno in Nazionale, il centrocampista classe '99 scalpita per lasciare il segno anche in nerazzurro. La sua abitudine ad accompagnare l'azione e a provare la conclusione in porta lo rendono un'arma in più per Simone Inzaghi, tanto che i bookmakers stanno già aggiornando le quote che lo riguardano.

La Gazzetta dello Sport riepiloga i dati che parlano dell'ex Sassuolo: una sua rete nel derby è data mediamente a 7,50. "Frattesi un gol al Milan lo ha già segnato, per giunta a San Siro. Era il 29 gennaio scorso e il Sassuolo sbancò il Meazza con un clamoroso 5-2: Frattesi si mise in luce con la specialità della casa, inserimento e tiro in corsa, per il gol del momentaneo 0-2. [...] Non è detto che Frattesi non possa entrare a partire in corso e lasciare il segno. L'opzione è decisamente invitante: si trova a 7.60 su Gazzabet e 7.50 su Sisal, Betway, Goldbet e Better. [...] La quota Frattesi primo marcatore si impenna fino al 19.00 di Sisal e scende a 18.00 con Better e Goldbet e 14.50 con Gazzabet".