Verso il derby, Frattesi scalpita ma Mkhitaryan resta favorito. E in attacco…

"Il gruppetto degli outsider a caccia di un posto da titolare nel derby ha approfittato della pausa per le nazionali per mettere in difficoltà Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Servivano prestazioni di alto profilo visto che finora gli allenatori di Inter e Milan hanno privilegiato la stabilità riproponendo la stessa formazione titolare nelle prime tre giornate di campionato". Apre così l'articolo di Tuttosport in vista del derby di Milano in programma tra due giorni.