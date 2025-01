A prescindere da tutto. L'Inter deve pensare a sé stessa e al suo percorso guardando al Napoli che ieri ha battuto la Juve in rimonta e che è davanti in classifica ma pensando soprattutto a continuare a fare quanto di buono fatto finora. La squadra nerazzurra oggi è impegnata nella trasferta di Lecce. Una sfida che si inserisce in una settimana delicatissima per i nerazzurri che dovranno giocare poi contro il Monaco per la conquista diretta degli ottavi di Champions e poi il derby, domenica 2 febbraio. Dovrebbe giocare Frattesi dal primo minuto.