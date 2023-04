Inter, si complica la corsa al quarto posto: frenata incredibile e inaccettabile

I nerazzurri arrivano a quota 11 sconfitte in campionato: fallito il sorpasso al Milan, il percorso si fa in salita

Continua l'incubo in campionato dell'Inter, che perde anche contro il Monza e ottiene la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite, l'undicesima in stagione in Serie A. E ora, come ricorda Tuttosport, la corsa al quarto posto si fa quanto mai complicata: "La sconfitta di ieri sera è di quelle pesantissime per Simone Inzaghi, la 3ª consecutiva in casa in campionato senza segnare un gol - mai successo nella storia del club (gli altri due ko sono stati con Juventus e Fiorentina) -, la 5ª nelle ultime 7 giornate. Una frenata incredibile, inaccettabile per una squadra che solamente quattro giorni prima aveva sbancato il "Da Luz" di Lisbona con una prova esaltante, di grande maturità internazionale.

Evidentemente senza la musichetta della Champions la squadra di Inzaghi non sa approcciare con la testa giusta le gare in Serie A e considerando il pareggio del Milan nel pomeriggio che poteva permettere a Lukaku e compagni di sorpassare i rossoneri, il ko col Monza assume un valore ancora peggiore, perché la rincorsa al quarto posto si fa davvero in salita. Oggi la Roma in caso di successo contro l'Udinese potrebbe volare a più 5 - la Lazio non è neanche da contare, essendo seconda a più 10 sugli uomini di Inzaghi -, lasciando così le due milanesi a scornarsi per l'ultimo posto al sole (sempre che l'Atalanta non vinca domani a Firenze, raggiungendo i nerazzurri; senza dimenticare la Juventus e i suoi 15 punti di penalità...).

Per l'Inter si tratta dell'undicesima sconfitta in campionato, un ruolino di marcia che non può far felice la società che da settimane continua a ripetere pubblicamente e non solo, quanto sia fondamentale per il club ottenere la qualificazione alla prossima Champions".