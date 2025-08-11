FC Inter 1908
Sebastien Frey ha parlato del possibile arrivo di Ademola Lookman all’Inter e ha detto la sua sulla situazione di Donnarumma
Sebastien Frey ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il possibile arrivo di Ademola Lookman all’Inter e ha detto la sua sulla situazione di Donnarumma. "Ho sentito Gigio ed è abbastanza tranquillo, però sono allibito perché è stato preso in chiave Champions League. Ha sempre fatto valere le sue qualità e dimostrato di essere un grande portiere, soprattutto in questa stagione in cui il Psg ha vinto la Champions. Sicuramente le offerte non mancheranno e lui dovrà esporsi. Gigio è il miglior portiere del mondo. Per questo è tutto paradossale, perché metterlo in discussione? Lo vedrei bene in Inghilterra".

"Lookman? La speranza è l’ultima a morire, per l’Inter sarebbe un grande colpo. Mi spiace come si sta sviluppando la questione con l’Atalanta, lui deve comunque essere riconoscente al club. Poi non so come è andata, però a me piacerebbe tanto vederlo all’Inter”.

