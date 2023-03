Frey ‘sminuisce’ Maignan: “Io ho fatto parate più appariscenti. Ai miei tempi…”

In diretta su Twitch, l’ex portiere Sebastien Frey ha ‘sminuito’ la parata di Mike Maignan con la sua Francia. Ecco le dichiarazioni dell’ex estremo difensore dell’Inter sul numero uno del Milan: "Maignan oggi fa parte dei portieri più importanti d’Europa, ma occhio. Nell’euforia e nell’entusiasmo viene considerato come il migliore al mondo. Se dopo una stagione o poco più nel Milan lo consideri il più forte del mondo manchi di rispetto.

Non voglio fare il protagonista perché oggi non lo sono più. Ho fatto parate molto più appariscenti e affascinanti. Maignan viene esaltato perché in Italia si fa fatica a vedere un portiere fare questi interventi. Nella mia Serie A c’eravamo io, Buffon, Peruzzi, Toldo che eravamo i top. Tra Barthez e Maignan? A oggi vi dico Maignan, spero faccia la sua stessa carriera. Può lasciare un’impronta pesantissima anche in nazionale”, ha detto a Bepi tv.