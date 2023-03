Inter, Onana: “Io do istruzioni, i compagni devono seguirle. Non mi serve la fascia per…”

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di BeIN Sports che andrà in onda integralmente domenica, André Onana , portiere dell'Inter, è tornato così sulle sue parate nelle sfide di Champions League contro il Porto che hanno regalato la qualificazione ai nerazzurri: "Non direi un grandissimo Onana, direi una grande difesa. Abbiamo dimostrato di avere carattere: siamo andati lì per fare la nostra partita e per qualificarci.

I miei numeri in Champions League? Per me sono grazie alla fiducia che la squadra mi dà. Sono io che do istruzioni, i compagni devono seguire le mie direttive. Come comandante di questa squadra, non ho bisogno di avere la fascia per comandarla. Il portiere è un comandante o addirittura colonnello di una squadra. Devo fare di tutto per provare a guidare la squadra".