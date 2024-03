Frey: “Sommer? Non rischierei nulla. L’unica preoccupazione è Acerbi”

«L’unica preoccupazione dell’Inter in questo momento per me è la situazione di Acerbi e la sua possibile squalifica, si tratta di una sentenza che potrebbe macchiare la carriera del calciatore e costringere la società a prendere una posizione». Sebastian Frey, ex portiere nerazzurro, ha parlato su TV Play di quanto accaduto in Inter-Napoli tra Juan Jesus e Acerbi . «Credo che purtroppo pagherà costantemente anche se non è quello che spero perché i nerazzurri hanno bisogno di lui», ha aggiunto sul difensore.

«Sommer? Non lo rischierei affatto, anche perché non ce n’è la necessità visto che c'è un vantaggio buono in Serie A, giusto per non compromettere in prospettiva futura niente. Audero è più che affidabile, tutte le volte che è stato chiamato in causa ha fatto bene, si è guadagnato la fiducia di allenatore e compagni. Penso che l'Inter possa permettersi che Sommer salti una o due partite perché ha un buon sostituto, non lo rischierei inutilmente».