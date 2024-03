“Quando la Sampdoria decise di cambiare Viviano mi incontrai con la proprietà e ci mi dissero di scegliere un portiere molto affidabile. Dissi che in Italia portieri molto più bravi di Viviano non è che ce ne sono tanti, bisogna andare un po’ all’estero perché alla fine altrimenti il rischio è cambiare tanto per cambiare e se volete un portiere adatto al gioco di Giampaolo, molto bravo nella gestione palla, con attitudine alle uscite nonostante non abbia un’altezza e una fisicità imponente, molto reattivo fra i pali, con esperienza eccetera allora c’è Sommer, che al tempo giocava nel Borussia Mönchengladbach. Perciò presento il suo profilo alla società che però mi disse sì tutto bene, ma costa troppo, il Borussia vuole 25 milioni di euro e lui ne guadagna troppi per la nostra società”.