"Un gruppo composto da circa 15 tifosi, appartenenti ad una locale frangia ultras, alcuni dei quali con volto travisato, se la sono prese con un sostenitore dell'Inter . Il tifoso, per mettersi in salvo, ha trovato riparo presso una pattuglia dell’Arma dei carabinieri in servizio di ordine pubblico. Ma nonostante la presenza delle forze di polizia, i tifosi hanno aggredito il malcapitato con calci e pugni travolgendo, nella concitazione del momento, 4 carabinieri. Il carabiniere, per le ferite riportate, ne avrà per una settimana".