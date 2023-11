Frosinone, Di Francesco: “Nonostante il KO con l’Inter ero contentissimo dei miei perché…”

"Primo ero un po' più rigido, schematizzato e integralista, cerco di far pensare di più i giocatori attraverso gli allenamenti e trovano le soluzioni, siamo qui per migliorare questo aspetto e vedo nella squadra la voglia di divertirsi e di migliorare, così tutto è più facile. Se sei accompagnato anche dai risultati è meglio ma sono uscito da San Siro (dopo la sconfitta con l'Inter, ndr) ed ero contentissimo dei miei, hanno approcciato la partita con personalità, come se fossero esperti e avessero 20 partite giocate in quello stadio"