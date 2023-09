La Stampa – Estasi Inter, incubo Milan: il povero Pioli prigioniero di un incantesimo

"Il 3-5-2 interista si dipana alla perfezione, ottimizzato dal ritmo e impreziosito dai guizzi di Thuram, unico volto nuovo con Sommer: al di là dell’intesa raggiunta in fretta con Lautaro, il francese sa combattere e slanciarsi, riassumendo tecnica, convinzione e faccia tosta quando raddoppia in fondo a un contropiede di Dumfries, liberandosi di Thiaw e infilzando di forza Maignan. La copertina, però, è di Mikhitaryan che spiana il match dopo soli cinque minuti, lo sigilla dopo l’illusione di Leao e arma Frattesi per il quinto gol. Dietro il vantaggio dell’armeno c’è una bella sgommata ancora di Thuram, mentre il var esclude il fallo di Dumfries su Theo denunciato dai rossoneri alla radice dell’azione. I primi due gol interisti sono momenti chiave d’un primo tempo dominato, complice un Milan sfilacciato e incerto, a tratti vittima d’un curioso karma tattico: i movimenti studiati per insinuarsi tra le linee e disorientare l’avversario finiscono stavolta per aprire voragini e favorire le altrui accelerazioni", commenta poi il quotidiano.