Tiago Pinto: “Futuro Dybala? Può succedere di tutto. Rinnovo Smalling…”

In diretta a Sky Sport, il dirigente della Roma Tiago Pinto ha parlato così di Paulo Dybala e non soltanto: “Su Paulo devo dire che oggi gioca, è titolare, solo questo. La Roma lo ha preso con tanta concorrenza, ha un contratto di 3 anni più uno, ogni giorno però si parla del futuro di Dybala. Il calcio è il calcio, ora dobbiamo goderci un po’ di più Paulo. Non posso parlare del suo futuro, nemmeno del mio, il calcio è così.

Le squadre italiane sono andate avanti in Europa e non hanno mai preso gol dopo i gironi, solo ieri col Napoli, contro il Milan però. Bologna, Sassuolo, squadre così possono mettere tutti in difficoltà. C’è troppa negatività in Italia.