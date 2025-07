Norme antidoping, Gabigol vince in tribunale: annullata squalifica di 2 anni

L'attaccante brasiliano ex Inter, nel marzo dello scorso anno, era stato condannato per tentata frode: Gabigol era stato accusato, in occasione dei controlli effettuati presso il centro sportivo del Flamengo l'8 aprile 2023, di aver ostacolato il lavoro degli ispettori, mancando loro di rispetto e non osservando le istruzioni che gli erano state fornite per eseguire il test, poi risultato negativo.