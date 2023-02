Gagliardini aspetta una chiamata dalla Serie A, ma il Nottingham non molla: il punto

Tra i calciatori dell'Inter in scadenza di contratto a giugno c'è anche Roberto Gagliardini. Se per altri suoi compagni di squadra c'è ancora incertezza sul futuro, il centrocampista bergamasco ha già deciso: a fine stagione sarà addio. Sulla sua prossima destinazione, tuttavia, c'è ancora qualche nodo da sciogliere, come scrive calciomercato.com: "Il Nottingham Forest, infatti, ha avuto dei contatti con l'entourage di Gagliardini per provare a portarlo in Premier League subito. Un'opzione che non si è concretizzata, anche se l'apprezzamento degli inglesi per il classe '94 resiste in vista di giugno. Un'ipotesi che non sta scaldando del tutto l'ex Atalanta, che sta aspettando proposte per rimanere in Serie A. Con quasi 200 presenze con la maglia dell'Inter, in tanti lo seguono e preparano offerte".