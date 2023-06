Gagliardini: “All’Inter sono maturato come persona e calciatore. Un sogno che si è avverato”

Intervistato dall'Eco di Bergamo, Roberto Gagliardini ricorda il suo passaggio all'Inter. Le parole del centrocampista sono un saluto al club nerazzurro: "Il mio passaggio a Milano rappresenta una meta significativa per me e per la mia famiglia, un periodo in cui sono maturato notevolmente come persona e come calciatore. Un sogno che si è avverato".

Due parole anche per l'Atalanta: "Fu un periodo straordinario, rispetto molto Gasperini, per me è stato un vero mentore. In questi anni ha innovato il calcio in modo significativo ed è uno dei pochi. È diventato un riferimento per i migliori nel settore. Molti cercano di emularne lo stile, di gestire le partite. La sua presenza per me è stata cruciale per crescere, per aver sviluppato competenze che mi hanno portato all'Inter e per avermi dato la chance di scendere in campo".