Inter, la finale di Champions League a Istanbul “rovina” i piani di Gagliardini: rimandata…

Il finale di stagione dell'Inter, stupendo quanto inaspettato, ha "complicato" i piani personali di alcuni giocatori. Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni si sono sposati subito dopo la fine del campionato. La moglie dell'attaccante argentino ha rivelato qualche giorno fa di aver avuto pochissimo tempo a disposizione per organizzare rito e cerimonia. Complici gli impegni dell'Inter, che ha agguantato il biglietto per la finale di Champions League a Istanbul. Complice una stagione nerazzurra che ha regalato grandi soddisfazioni ai tifosi.

Soddisfazioni per i nerazzurri ma anche qualche piano "rovinato" all'ultimo. Si legge infatti sulla rivista Chi che "il calciatore dell'Inter Roberto Gagliardini e la sua fidanzata Nicole Ciocca hanno dovuto rimandare la data delle nozze che era stata fissata per il dieci giugno. Non a caso quel giorno è proprio la data in cui la squadra nerazzurra disputerà la finale di Champions League contro il Manchester City a Istanbul. Prima della luna di miele, c'è un'ultima grande sfida da giocare!".