Gagliardini, sarà addio all’Inter. Gds: “Pioli disse che gli ricordava…”

Oggi a Torino sarà l'ultima apparizione in Serie A di Roberto Gagliardini con la maglia dell'Inter. La Gazzetta dello Sport ritorna sul suo arrivo in nerazzurro nell'ormai lontano 2016, quando si sprecavano paragoni illustri: "Giocherà, nell’ultima di campionato contro il Torino, e poi saluterà. Per qualche settimana è stato il nuovo Tardelli. No, non lo diciamo noi: parola del suo allenatore nei primi mesi da giocatore dell’Inter, Stefano Pioli. “A chi somiglia dei grandi del passato? Io credo che possa somigliare a Tardelli per il senso della posizione e la voglia di attaccare gli spazi”. Ma più che Tardelli, con il rosso a Maradona ha fatto il Balotelli".