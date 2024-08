Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter parte con il favore dei pronostici, sarà ancora la squadra da battere, ha aggiunto pedine come Taremi, Zielinski e Martinez"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Fabio Galante, ex calciatore, ha parlato così dell'Inter in vista della prossima stagione: "L'Inter parte con il favore dei pronostici, sarà ancora la squadra da battere, ha aggiunto pedine come Taremi, Zielinski e Martinez. La forza dell'Inter è anche nei cambi che ha disposizione.