Galante: “Difesa Inter? Organizzazione alla base di tutto. Sommer grande acquisto”

Sommer ha detto: bello giocare con questa difesa.

«Certo, in rosa ci sono tutti giocatori di qualità e tantissimi nazionali. Acerbi, Bastoni, Darmian, De Vrij, Pavard che ha vinto tutto. E ci metto anche gli esterni come Dimarco e Dumfries. L’arrivo di Sommer è stato un grande acquisto: non fa parate per i fotografi, è molto efficace e sicuro, mi ricorda Peruzzi».