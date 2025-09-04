L’allenatore ed ex attaccante di Verona e Juventus Giuseppe Galderisi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live': “La mia personale griglia del campionato vede il Napoli dinanzi a tutti per le potenzialità della rosa, perché il centrocampo azzurro è tra i più forti ed anche le alternative sono di livello. In più c’è la mentalità di un allenatore che non lascia niente al caso. Insomma per me, ad oggi, il Napoli ha qualcosa in più rispetto all’Inter. Conosco la piazza di Milano, è difficile e da’ pressioni, la sconfitta con l’Udinese già immagino abbia prodotto. In attacco ha diverse alternative, può giocare in più modi.

Da allenatore dico che un calciatore come Lucca lo vorrei sempre in squadra, perché dà peso al reparto e assicura tempi di gioco. Perché, come diceva Bagnoli, ‘se hai punte brave il gioco si sviluppa meglio’ . Con Hojlund, inoltre, il club ha messo in rosa una caratteristica che non c’era. Il danese è un attaccante diverso, ha piglio, velocità e attacca gli spazi. E’ poi importante avere calciatori che saltano l’uomo e il Napoli in questo senso non è messo male con Neres, Politano e Lang. Il Como come il mio Verona? Può essere la grande sorpresa della serie A, mi è piaciuto molto nella gara contro la Lazio, vincendo da squadra vera, giocando un gran calcio, con ottime idee e con giovani che hanno gamba ed entusiasmo”.