Galeone: “Allegri? Ha atteso l’Inter fino all’ultimo. Strano che Marotta…”

Nel corso dell'intervista rilasciata al Messaggero Veneto, Giovanni Galeone, ex allenatore e ispiratore di Massimiliano Allegri, ha parlato proprio del nuovo allenatore del Milan e della nuova geografia delle panchine di Serie A. Queste alcune delle sue considerazioni: "Allegri? Mi auguro che stavolta gli vada meglio e che possa vincere lo scudetto al primo tentativo come nella sua precedente avventura in rossonero. E non è detto che non ci riesca. L’ho sentito molto contento e carico. E secondo me Tare gli sta costruendo una buona squadra.