La risposta del tecnico è stata chiara: "Non mi ha sorpreso la scelta di Fabregas. Lavora in una delle società economicamente più forti ed è stato coerente con la risposta data. Se fossi un presidente e dovessi scegliere un allenatore con cui vincere qualcosa punterei sicuramente sullo spagnolo". In realtà c'è da dire che, per quanto riguarda l'Inter, né Fabregas e né Vieira, hanno mai detto no al club nerazzurro. In particolare per lo spagnolo è stato il Como a mettersi di traverso.