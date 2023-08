Galeone: “Lukaku? Alla Juve serviva Aranutovic. Napoli davanti a Milan e Inter”

Vlahovic è rimasto alla Juventus e Lukaku è andato alla Roma: meglio o peggio?

«Dusan è meglio di Romelu, soprattutto se sta bene fisicamente. La pubalgia è terribile e lo scorso anno Vlahovic è stato frenato dai continui problemi fisici. Ma adesso il serbo mi sembra in crescita, non a caso ha segnato due gol in due partite tra Udinese e Bologna. Io, piuttosto, ho sperato che la Juventus prendesse un altro attaccante…».