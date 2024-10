Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Giovanni Galli, ex portiere, ha parlato così del momento di Antonio Conte

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Giovanni Galli, ex portiere, ha parlato così del momento del Napoli di Antonio Conte: "Le squadre prendono sempre il carattere del proprio allenatore e quando un tecnico incide in maniera determinante nello stimolare e nel coinvolgere il gruppo allora l'alchimia diventa perfetta. Conte non ti dà alternative.