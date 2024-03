"E' evidente che non siamo contenti della direzione arbitrale". Al termine della sconfitta in casa del Torino, Raffaele Palladino, tecnico del Monza, non si presenta ai microfoni di Dazn, e per lui parla Adriano Galliani. "L'allenatore - ha detto l'ad del club brianzolo - ha uno stato d'animo di un certo tipo, e giustamente. Preferisce non parlare. Non si tratta di nervosismo. Ci sono immagini tv da guardare, ma io sono da troppo tempo nel calcio e non mi lamento, non voglio farlo: siamo a Pasqua, dobbiamo essere tutti più buoni..."