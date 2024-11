"È il calcio contemporaneo: appena ti distrai, viene punito. Pure se giochi contro la penultima in classifica. Simone Inzaghi lo aveva capito. Gli allenatori lo sanno. Nessuno meglio di loro conosce la propria squadra. Il tecnico nerazzurro deve aver visto o annusato qualcosa. Altrimenti contro il Venezia non avrebbe giocato con la formazione titolare, con il solo Calhanoglu (in via di guarigione ed entrato al 70’) in panchina. L’Inter non è ancora fluida come la scorsa stagione. Si ritrova a sprazzi. E in quegli sprazzi è inarrestabile. Poi, ha delle pause. In queste pause la Juventus segna quattro gol; il Venezia nessuno, ci va solo vicino. L’Inter ha comunque superato il doppio shock di aver perduto il derby e aver pareggiato 4-4 una partita (quella contro i rivali di sempre) che sembrava già vinta. È una formazione molto solida. Che sa quello che vuole e spesso prova a raggiungere l’obiettivo anche col minimo sforzo. Come fanno le grandi squadre"