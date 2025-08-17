Nei giorni scorsi si è parlato di un forte interesse del Neom nei confronti di Benjamin Pavard. Il club arabo è allenato da Christophe Galtier che non vede l'ora di allenare il connazionale.
Galtier: “Pavard giocatore fantastico. Abbiamo provato a convincerlo a venire, ma so che…”
Al termine dell'amichevole con la Roma, il tecnico del Neom ha parlato del giocatore nerazzurro
"È un nome importante, è un giocatore fantastico. Benjamin lo conosco molto bene, è un buon giocatore, ma abbiamo provato a convincerlo a venire, ma so che ha molte offerte e forse vuole stare in Europa perché alla fine della stagione c'è il Mondiale e quindi forse vuole rimanere in Europa. Ma ti dico, se vuoi venire Benjamin, vieni!", ha concluso il tecnico ai microfoni di SportItalia.
