Le parole dell'ex attaccante a proposito di ciò che sta accadendo in casa nerazzurra in queste settimane

Maurizio Ganz, ex calciatore anche dell'Inter, ha parlato a margine del FIP Silver Mediolanum Cup di Treviso di alcune tematiche del nostro calcio. A proposito dei nerazzurri ha detto: "Ripartire con Chivu in panchina significa puntare su un allenatore giovane e con nuove idee" - riporta Napolimagazine.com - ". Qualche giocatore andrà via perché magari non sente più il progetto, ed è giusto che vada. Sarà una nuova grande sfida per l’Inter.