A margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso, Maurizio Ganz ha analizzato il momento in casa Inter. "Quando fai una stagione così e arrivi fino alla fine sei a un passo dalla storia. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e il Paris Saint-Germain si è dimostrato una squadra meravigliosa, allenata in modo spettacolare. Ripartire con Chivu in panchina significa puntare su un allenatore giovane e con nuove idee. Qualche giocatore andrà via perché magari non 'sente' più il progetto, ed è giusto che vada. Sarà una nuova grande sfida per l’Inter”.