«Credo siano in questo momento, per quanto visto sinora, la coppia offensiva più forte d’Europa. Si completano. Innanzitutto credo abbiano complicità dentro e fuori dal campo. Tante coppie in altre squadre forti sono meno complici. Oggi all’Inter Lautaro ha piacere nel mandare in gol Thuram. E viceversa. A me è successo in carriera di giocare con tanti campioni, questa complicità l’ho avuta con Ivan Zamorano. Io giocavo per lui, lui giocava per me. Il non essere geloso l’uno dell’altro porta a fare grandi cose. Tante coppie hanno avuto problemi perché uno voleva fare più gol dell’altro. Conta tanto il rispetto anche fuori dal campo».