Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha parlato di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è corteggiato dal Bayern Monaco e il suo futuro all'Inter è in bilico: "70 mln sono tanti, ma anche 40 andrebbero bene. Risparmieresti sull'ingaggio e a queste cifre troveresti il sostituto. Se poi non vuole rimanere, che vada, non vedo quale sia il problema. I sostituti si trovano. Io credo che l'Inter faccia il tifo per il Bayern".