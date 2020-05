Gargano: “Via da Napoli? Non lo rifarei. Inter? Ecco cosa successe: non sapevamo che…”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Walter Gargano, ex centrocampista di Napoli e Inter, ha ripercorso la sua brevissima esperienza in nerazzurro.

Nel 2012 va via da Napoli e non è si è mai ben capito il perché.

«Se tornassi indietro, farei diversamente. Ma andò così: parlai con Mazzarri e mi disse che avrei avuto meno certezze rispetto alla stagione precedente. Io volevo giocare, ne avevo bisogno per me ma anche per mostrarmi a Tabarez, il Ct. E allora decisi di favorire le trattative. De Laurentiis tentò di placarmi, mi spingeva a restare. Avrei dovuto dargli ascolto».

Poi fa Inter e Parma, dove incrocia (tra gli altri) Cassano.

«Giocatore straordinario, con piedi fantastici e – mi creda – un cuore gigantesco. Ma, come penso abbia detto anche lui, era anche un po’ pazzo. Ora ho letto che vuole fare il direttore sportivo e sono curioso di vedere cosa farà se dovesse incontrare un giocatore che gli somigli. Ma Antonio sa di calcio e sono convinto che metterà a disposizione le sue conoscenze».

Perché quell’Inter uscì dall’Europa?

«Fu una stagione di transizione, ma non lo sapevamo. Ci imbattemmo in una serie di infortuni che pesarono e si stava chiudendo definitivamente un ciclo mentre non era ancora cominciato quello successivo».