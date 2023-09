Garlando: “Inter favorita del girone. Benfica già battuto, il Salisburgo ha venduto i gioielli”

Vero, ma ce l’ha anche Inzaghi: Lautaro che segnò al Benfica nel 3-3 di San Siro. Il Salisburgo, al solito, ha venduto i suoi gioiellini (da Okafor in giù) e fatto un nuovo lancio di dadi: da prendere con le molle l’entusiasmo dei giovani, così come l’orgoglio basco della Real Sociedad. Ma l’Inter vicecampione d’Europa è favorita nel girone.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.