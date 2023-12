Garlando: “Inter-Juve coppia di fatto. Inzaghi, le alternative ci sono: vanno sfruttate”

Inter e Juve sono come quei coniugi che, a forza di stare insieme, finiscono per assomigliarsi. Inzaghi e Allegri sono stati sconfitti dal Sassuolo e hanno lasciato 4 punti a Bologna e Genoa. Approfittando di un 1-1 a Marassi con i bianconeri, i nerazzurri accennarono la fuga a +4, approfittando dell’1-1 di ieri a Genova, oggi la Juve, battendo la Roma, può riportarsi a -2. Una coppia di fatto, là in alto. L’ex juventino Dragusin ha pareggiato con un gol alla Gatti il vantaggio di Arnautovic, favorito tra l’altro da una più che sospetta spinta a due mani di Bisseck su Strootman. Contando sulle affinità elettive, oggi l’Inter si aspetta un regalo dagli ex Mourinho e Lukaku. Inter pallida contro un ottimo Genoa che con le grandi si esalta. Come prevedibile, i nerazzurri avrebbero dovuto pareggiare l’intensità agonistica del Grifo nella sua tana. Non sempre è avvenuto. Circolazione lenta e reattività inferiore sulle seconde palle. L’Inter è andata in vantaggio a fine primo tempo, come nelle ultime 4 partite. C’è una zona Inter, dal 40’ al 44’. In questo breve lasso di tempo, Calhanoglu, Dimarco, ancora Calha, Bisseck e Arnautovic hanno segnato a Napoli, Udinese, Lazio, Lecce, Genoa. Sembra un copione. È un rischio che Inzaghi dovrà disinnescare: sentirsi superiori e convincersi che basti aspettare per vincere.