Garlando: “L’Inter ha imparato a vincere come la Juve. Inzaghi e Allegri sono più vicini”

Cos’è successo? È successo che Inzaghi e Allegri hanno preso coscienza di due necessità per poter alzare l’asticella a livello scudetto: la Juve avrebbe dovuto migliorare la propria qualità di gioco, oltre la speculazione del risultato; l’Inter avrebbe dovuto imparare a vincere le partite sporche, senza sperpero di dominio e bellezza, risparmiando energie. In questo modo, le due litiganti si sono venute incontro e, pur nella differenza sostanziale delle proprie identità, oggi rischiano di assomigliarsi. Allegri lo ha fatto attingendo meglio alle risorse di una rosa ricca. A cominciare dal talento Yildiz, tenuto troppo a lungo in panca. È migliorata anche l’armonia della manovra, cresciuta per sincronie e automatismi, anche se non potrà mai pareggiare quella dell’Inter, non tanto per la qualità dei singoli, quanto perché è mancata l’educazione offensiva e al pressing che ha dato Inzaghi negli anni scorsi.