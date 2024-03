Paul Gascoigne è uno dei calciatori più importanti e controversi della storia del calcio inglese. L'ex giocatore ha parlato ancora una volta apertamente dei suoi problemi con l'alcol. "Ero un ubriaco felice, ora non lo sono più. Sono un ubriaco triste. Non esco a bere, bevo in casa. La gente conosce Paul Gascoigne, ma nessuno conosce Gazza. Anche io a volte. Cerco di non deprimermi perché il mondo è già abbastanza depresso. E quando sono davvero depresso, è allora che bevo per tirarmi su di morale. Non credo di aver deluso nessun allenatore, né giocatori, né tifosi. Se c'è stato qualcuno che ho deluso, è stato me stesso. Ma è stato più per l'alcol, quando ho finito di giocare".