Atalanta, Gasperini: “Coppa Italia? Vogliamo battere l’Inter, ma campionato più importante”

"Bella vittoria, sono contento. Siamo in un buon momento, non era facile perché la Samp ha difeso bene. Nonostante la classifica la Samp ha ottimi giocatori, non è una buona stagione per loro ma la serie A è difficile. Il girone di ritorno sarà molto più equilibrato. Lookman ha fatto un gol straordinario, bellissimo. E' in fiducia, è sempre stato pericoloso, è un ragazzo che ci sta dando tanto. Coppa Italia? Partita secca. Mi viene da dire che il campionato, vista la classifica che si è creata, è più importante. Non è una scusa, andiamo a Milano cercando di andare avanti perché teniamo molto a questa competizione".