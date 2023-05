Gasperini: “Mi aspettavo Inter carica, nostra partita buona. Futuro? Vedremo, non so se…”

"E' importante, abbiamo nelle mani la possibilità di raggiungere l'Europa League, sarebbe un grandissimo traguardo. Lo è già arrivare in Europa per 6 anni su 7"

Futuro?

"Futuro è domenica, il traguardo dell'Europa League sarebbe molto bello per un gruppo che è stato competitivo. Abbiamo viaggiato a braccetto con le big distaccando quelle dietro. Questa è la soddisfazione più grande, per il resto vedremo. C'è stata una disparità nei giudizi, i giocatori hanno dato tutto però non eravamo da Champions. Tra me e la società c'è massimo rispetto, conoscono le mie perplessità, c'è un rapporto di fiducia e riconoscenza ma poi c'è il calcio, ci possono essere opinioni diverse, non so se troveremo un punto di incontro"