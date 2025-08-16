Al termine dell'amichevole contro il Neom, Gian Piero Gasperini ha parlato anche di mercato e in particolare della situazione di Manu Koné. "Se escludo la cessione di Koné? Questa è una squadra che ha qualità, bisogna cercare di migliorarla. Vediamo cosa succederà nei prossimi 15 giorni".
Gasperini: “Koné? Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Sapete tutti…”
"Koné è indubbiamente un giocatore molto forte, per noi sarebbe sicuramente una perdita. Bisogna vedere cosa si può fare, la situazione del Fair Play Finanziario la conoscete tutti, devi star fermo così e a me non piace. Siamo fermi da più di 20 giorni, vediamo se sarà possibile fare qualcosa senza cedere nessuno. Quello che bisogna fare io sono stato chiarissimo e la società è molto chiara con me".
