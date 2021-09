Gasperini: “Usciamo da questa partita più consapevoli e più vicini all’Inter”

Le parole dell'allenatore dell'Atalanta dopo il pareggio contro la squadra di Inzaghi

«Partita da grande squadra e amaro in bocca? Normale, momenti a favore di una squadra e dell'altra ci sono stati. Condividono tutti sia stata una grande partita. Merito di tutti i giocatori in campo che hanno cercato di vincere, hanno giocato per un risultato solo fino all'ultimo e sono riusciti a trovare tante occasioni. Siamo andati vicino a perdere col rigore, vicino a vincere poco dopo. Alla fine dobbiamo essere comunque soddisfatti di una gara così di fronte a tanta gente». Così ha commentato la sfida del Meazza tra Inter e Atalanta l'allenatore del club bergamasco, Gian Piero Gasperini.