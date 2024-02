Come ha vissuto il post partita col Milan?

"Sul regolamento mi sono già espresso abbastanza, a me non piace sempre. È fastidioso cambiare opinione a proprio vantaggio, non mi piacciono questi falli di mano, queste simulazioni grosse che ci sono, tutte queste cose da Var. Ne succedono a decine ormai da mesi. Domenica c'erano Irrati e Orsato, meglio di così, hanno valutato il regolamento è evidente".

Lookman?

"Si è allenato molto poco, non ho una valutazione precisa sulla sua condizione. Sta bene dal punto di vista fisico".

Qual è la chiave tattica che rende più pericolosa l'Inter?

"L'Inter è una squadra completa, Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro, poche volte si è vista giocare l'Inter con questa qualità. Ha qualità in tutti i reparti, gioca bene in Italia e in Europa, noi dobbiamo andare a giocare la nostra gara. All'andata abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo fatto un errore sul rigore che ha aperto la partita, è stata però una gara equilibrata".

Sta pensando a qualche cambio in vista della sfida col Bologna?

"Siamo in tanti in questo momento, penso che domani Pasalic e Hien, ma anche a Bakker. Scalvini comunque sta bene".

L'Atalanta in classifica guarda più davanti o dietro?

"Guardiamo il nostro percorso, le nostre partite. È un campionato ancora tutto aperto, con tantissime partite, non so nemmeno quando si dovranno fare i calcoli o meno".

In tutti questi anni manca l'acuto a San Siro.

"Chi lo sa, è l'unico campo in cui non siamo mai riusciti a vincere. Sicuramente ci proveremo".

Cosa manca a questo Lautaro per diventare come Milito?

"È un giocatore diverso rispetto a Milito. Lautaro ha vinto il Mondiale, gli manca la Champions, sono comunque due giocatori straordinari".

