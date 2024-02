Dopo il turnover di domenica con il Lecce, Inzaghi ritroverà la formazione dei titolari per la delicata sfida di domani contro l'Atalanta. Non ci saranno tutti: ancora out per precauzione Acerbi e Thuram, mentre Calhanoglu dovrebbe rientrare a Madrid per il ritorno degli ottavi.

"Tutti pronti per fare il tagliando a Bologna e tornare titolari a Madrid. Acerbi, Calhanoglu e Thuram ci saranno in Champions, nella gara del 13 marzo che deciderà il passaggio ai quarti, ma saranno tutti e tre a disposizione di Inzaghi già dal match precedente, il 9 al Dall’Ara. Di fatto la mini emergenza sicura ci sarà domani contro l’Atalanta. Ma il difensore e l’attaccante hanno concrete possibilità di tornare già per il posticipo di lunedì col Genoa. La cautela per Calha è dovuta al fatto che anche il suo infortunio non è grave, ma più recente. Gli esami cui è stato sottoposto ieri il turco hanno infatti evidenziato un lieve risentimento all’adduttore della coscia destra e solo le reazioni nei prossimi potranno determinare la tempistica del rientro. Asllani in Salento ha confermato una crescita già certificata in stagione, soprattutto nelle ultime da titolare", scrive La Gazzetta dello Sport.