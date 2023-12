Il tecnico dell'Atalanta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan di domani sera a San Siro

"In queste condizioni non dobbiamo pensare a obiettivi di classifica ma a ogni singola partita. Aver conquistato gli ottavi di Europa League è un gran risultato. Concentriamoci sulla serie A e sulla Coppa Italia col Sassuolo: non faccio proclami", continua l'allenatore dell'Atalanta.