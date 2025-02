Durante la trasmissione tv Pressing l'ex arbitro ha messo a confronto i due episodi in Inter-Napoli e in Como-Juve

"Guardate Lautaro, che controlla il pallone ed è un controllo imperfetto. È Lautaro col piede destro che tocca il pallone, il pallone rimbalza alla sua sinistra e quindi va a toccare la mano di Olivera che è vicino. Questo è totalmente diverso, perché è l'attaccante che tocca il pallone e poi c'è un rimbalzo. Quindi è inevitabilmente totalmente diverso. Ecco perché non sono paragonabili, non sono assimilabili tra di loro il tocco di Olivera e il fallo di Gatti. In Como-Juve il pallone è in possesso dell'attaccante e Gatti sposta il pallone"