In un'intervista al canale YouTube della Serie A, il difensore ha parlato anche di Inter-Juve in programma domani sera a San Siro

In un'intervista al canale YouTube della Serie A, Federico Gatti ha parlato anche di Inter-Juve in programma domani sera a San Siro. "L’ho vissuto l’anno scorso, è una partita sentitissima e bellissima. San Siro è uno degli stadi più belli d’Europa e secondo me si affrontano due squadre più forti d’Italia però, per me, non è una partita decisiva perché ci sono ancora tanti tanti punti.