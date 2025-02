In una lunga intervista a Vivo Azzurro, Gennaro Gattuso ha elogiato Conte e ha messo in guardia l'Inter

Poi l'ex giocatore spende belle parole per Antonio Conte e mette in guardia l'Inter in vista del big match col Napoli. "Antonio Conte, invece, è un fenomeno, uno che non si ferma mai e ha una mentalità di acciaio. L’Inter deve fare molta attenzione".